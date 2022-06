Roma, grosso ramo crolla in strada a Prati: due auto in sosta danneggiate

Un grosso ramo è crollato a Roma in viale Mazzini all’angolo con via Montesanto. Il tronco ha colpito due auto in sosta danneggiandole: una in maniera più grave. L’incidente è avvenuto oggi, martedì 21 giugno, alle 12 circa e fortunatamente in quel momento non passava nessuno. Sul posto è intervenuto il Primo gruppo Prati della Polizia locale per i rilievi e il servizio giardini che ha tagliato e rimosso il tronco. L'intervento è durato circa un'ora.

All'inizio di giugno un ramo e un pezzo di tronco di un platano erano precipitati sulla banchina del Tevere lato Castel Sant’Angelo colpendo e danneggiando anche uno stand. Anche in quel caso il crollo, avvenuto alle 4 circa del mattino, ha fatto solo danni materiali. Si sono salvati grazie al gazebo i clienti di un bar in via Paolo Emilio a Prati che lo scorso aprile hanno rischiato di essere colpiti da un albero caduto a causa delle forti raffiche di vento.

