Roma, albero crolla in un asilo nido comunale: tragedia sfiorata

Poteva essere una tragedia: nell'asilo nido comunale La Coccinella di via Francesco Durante in zona Monteverde (Roma) un grosso albero si è spezzato ed è caduto nel giardino: distrutta parte della recinzione, si è fermato a pochi centimetri dallo scivolo per i bambini. Fortunatamente il crollo è avvenuto intorno alle 18, quando l'asilo (ieri) era ormai già chiuso e i piccoli non c'erano più.

Sul posto è intervenuta la polizia locale di Roma Capitale del Gruppo Monteverde che ha messo in sicurezza l'area e avvisato il Servizio Giardini. «Le ditte stanno lavorando per cercare di riaprire il nido nella giornata di lunedì», ha affermato all'Adnkronos il presidente del municipio XII Elio Tomassetti.

Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Giugno 2022, 15:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA