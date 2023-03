Roma è gelato, al Pratibus District tre giorni a tutto gusto per “ice cream lovers”

di Sabrina Quartieri

La Città eterna “regno”, per tre giorni, del dessert più goloso della bella stagione. Dal 29 aprile al primo maggio prossimi, negli spazi del PratiBus District, arriva Roma è gelato, una full immersion per “ice cream lovers” all’insegna di assaggi, laboratori e trend, riguardanti il peccato di gola più rinfrescante che ci sia. Nel quartier generale di Prati, a presentersi al pubblico con proposte classiche e insolite saranno alcune delle più apprezzate gelaterie artigianali del Belpaese. Come Stefano Ferrara Lab, Gretel Factory, Greed Avidi di Gelato, Gelato San Lorenzo, Giuffrè, DeCore, Paolo Brunelli Lab, Ciacco Lab, Gunther Gelato, Neve di Latte, Sabotino e Hedera.

Presenti in oltre 20 stand, saranno loro i principali protagonisti della kermesse, che chiuderà il Primo Maggio con una allegra “scampagnata urbana”, tra barbecue e gelati al gusto di fave e pecorino, nel segno della amata tradizione romana della “gita en plein air” con pranzo al sacco nel giorno della Festa dei lavoratori. Nel programma, tra le attrazioni pensate per i bambini e i loro genitori, non sarà da perdere la visita alla fattoria didattica interna, per conoscere mucche e animali da latte, alberi da frutto e un planisfero con la provenienza del cacao. Chi vorrà invece mettersi alla prova nei panni di un “piccolo gelatiere”, troverà paletta, cappello e ingredienti per preparare un dessert secondo le antiche ricette.

L’evento organizzato da Kitchen Strategy parte dai numeri in ascesa nel 2022 riguardo il record di vendite del gelato artigianale in Europa, con un fatturato arrivato a sfiorare i 10 miliardi di euro (+13% rispetto al 2021). Un dato incoraggiante dovuto anche alla ripresa del turismo, dopo lo stop a causa della pandemia, e riconfermato da quanto emerge in Italia, dove la filiera muove un giro d’affari pari a 3,8 miliardi di euro, impiegando oltre 100mila addetti. Ma non solo: nello Stivale le vendite 2022 hanno raggiunto 2,7 miliardi di euro (+16% rispetto al 2021), mentre il numero di gelaterie è aumentato (+139 punti vendita nuovi, con Lombardia, Sicilia e Campania sul podio). Ma se la voglia di gelato artigianale cresce, quali sono i trend del futuro che si potranno approfondire nel corso della kermesse?

Innanzitutto, la tendenza al “green” nell’esecuzione, per un approccio più sostenibile, attraverso l’impiego di prodotti che prevedono un riutilizzo delle risorse naturali secondo le logiche dell’economia circolare. Verrà presentato poi il rapporto tra gelato e sport, per sottolineare l’importanza di questo alimento come pasto completo, rinfrescante, energizzante e dissetante, ideale per chi segue una dieta alimentare sana. Non mancherà il “viaggio” alla scoperta del gelato gastronomico, anche detto salato, attraverso le sue più interessanti interpretazioni. Infine, si darà spazio ai gusti che incontrano gli spirits, per un “ice cream tasting” alcolico al Vermouth, al Grand Marnier o al Gin Tonic, mentre si esplorerà l’area street food e la zona lounge bar sulle note del cantautorato italiano live. Per informazioni e acquisto dei biglietti, visitare il sito www.romagelato.it.

