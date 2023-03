Maldive, un contest social mette in palio oltre 50 viaggi gratis negli atolli dell’Oceano Indiano: ecco come partecipare

di Sabrina Quartieri

Volare alle Maldive e prendere parte al più grande raduno internazionale di scrittori, giornalisti, blogger e influencer di viaggio, senza mettere mai mano al portafoglio. È il premio riservato agli oltre 50 content creators di tutto il mondo, che vinceranno il concorso social organizzato dall’Ente di promozione turistica locale, per selezionare gli ospiti della “Visit Maldives Storytellers’ Conference 2023”, attesa dal 30 maggio al 2 giugno nel paradiso dell’Oceano Indiano. Per candidarsi c’è tempo fino al 25 marzo, ultimo giorno per pubblicare sui propri canali social (Facebook e/o Instagram) un contenuto creativo realizzato, che risponda alla domanda: “Qual è la vostra vacanza dei sogni alle Maldive?”, ma anche per compilare e inviare il modulo di partecipazione che si trova sul sito web www.storytellers.visitmaldives.com.

Dal viaggio di andata e ritorno alla permanenza in loco, i vincitori del contest non dovranno affrontare nessuna spesa: i biglietti aerei, il soggiorno e i pasti saranno inclusi e gratuiti. L’unico impegno da onorare sarà prendere parte alla conferenza, organizzata però secondo il concept “Redefining MICE”: l’evento si terrà tra le atmosfere rilassate della spiaggia di Crossroads Maldives. Un contesto informale, in cui si alterneranno sessioni aperte di approfondimento sulla sostenibilità nel turismo o sulla cultura del Paese, senza tralasciare le tradizioni culinarie, e interessanti discussioni con professionisti del settore su argomenti di grande attualità. In primis, il ruolo dei social media nelle azioni di marketing per la promozione delle destinazioni di viaggio. Non mancheranno poi gli stand di artisti e artigiani locali, mentre il gran finale prevede una cena di gala con musica dal vivo presso il Beach Club di Crossroads Maldives.

I content creators, una volta terminata la conferenza, saranno invitati a creare la propria storia maldiviana attraverso video, foto, articoli e post sui social media, mentre esploreranno atolli, barriere coralline e lagune dalle acque turchesi, provando diverse tipologie di experience: dallo snorkeling con le mante e gli squali balena agli sport acquatici, dai tour culinari alle escursioni sulle isole, fino agli imperdibili picnic sulla sabbia bianca e morbidissima. Tutte attività organizzate in otto differenti regioni, incredibili “eden” con peculiarità identitarie che si chiamano atolli di Baa, Dhaalu, Laamu toll, Ari, Lhaviyani & Noonu, Gnaviyani, Malé e Seenu.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Marzo 2023, 15:41

