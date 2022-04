Roma, colpo da film in gioielleria: bottino da 40mila euro

Un colpo da film in una gioielleria di Roma. È accaduto nella notte tra sabato e domenica in un locale compro ora di via Appia Nuova, in zona Ponte Lungo.

La banda è riuscita a praticare un foro nel soffitto da una cantina sottostante, accedendo così al locale e facendo razzia di diversi preziosi. Il bottino complessivo ammonta a circa 40mila euro. Ad accorgersi del furto è stato il titolare della gioielleria, che ha subito avvertito le forze dell'ordine. Il colpo, in classico stile 'banda del buco', ha anche causato ovvi danni al locale.

Sul caso indaga la polizia, con la scientifica che ha effettuato rilievi per tutta la mattinata di ieri. Saranno acquisite anche le registrazioni delle telecamere situate nella zona, per provare a risalire ai responsabili.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Aprile 2022, 12:19

