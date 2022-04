Roma, tentano rapina al Supermercato con una pistola finta: arrestati prima che uscissero dal locale

Due rapinatori, nel corso della serata di sabato, hanno assaltato il supermercato Carrefour in via di Grottaperfatta in località Tor Carbone a Roma. I malviventi, armati di una pistola poi risultata una scacciacani, hanno minacciato la cassiera e si sono fatti consegnare 1200 euro. Un colpo finito male per loro dato che i «falchi» della Squadra mobile gli sono arrivati addosso ancora prima che i due uscissero dal locale. I rapinatori sono stati arrestati per rapina aggravata e i soldi sono stati interamente recuperati.

Ultimo aggiornamento: Domenica 24 Aprile 2022, 09:12

