Roma, i carabinieri aiutano l'anziana invalida dopo l'appello disperato: «Non ho pane né latte»

Sola in casa, invalida e senza soldi per fare la spesa. «Non ho pane né latte», il disperato appello di un'anziana che vive a Roma, a cui hanno risposto i carabinieri.

Leggi anche > Roma, autista Atac aggredito a Termini da un passeggero: ferito alla testa

È accaduto ieri mattina, in zona Vigne Nuove. La richiesta dell'anziana era arrivata alla Centrale Operativa del Gruppo carabinieri di Roma e i militari della stazione di Città Giardino sono subito arrivati a casa della 91enne. La donna era sola e in lacrime ed i carabinieri si sono recati ad un supermercato per fare la spesa. L'anziana, commossa, ha ringraziato i carabinieri per l'aiuto.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Ottobre 2021, 10:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA