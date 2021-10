Roma, autista Atac aggredito a Termini da un passeggero: ferito alla testa

Un autista dell'Atac è stato ferito, oggi pomeriggio, nel corso di una lite con un passeggero. Secondo quanto apprende «Agenzia Nova» il diverbio diventato aggressione, è avvenuto alle 16 circa, nei pressi della banchina del bus 82 in piazza dei Cinquecento a Roma, capolinea dei bus davanti alla stazione Termini. Il conducente Atac è stato trasportato in ospedale a Roma per ferite alla testa. Sul posto gli agenti della Questura e una ambulanza del 118.

Leggi anche > A Roma caos e ingorghi sulla Laurentina, l'Atac: «C'è un toro sulla carreggiata»

Continua la scia di aggressioni agli autisti dell'Atac che spesso si trovano in mezzo a litigi di passeggeri ubriachi o devono scontrarsi con chi ancora rifiuta di indossare la mascherina sui mezzi pubblici. I casi sono quasi all'odine del giorno con violenze di ogni tipo, tra insulti e sassate contro i bus.

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Ottobre 2021, 21:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA