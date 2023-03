Roma, camion dei netturbini sbaglia la manovra e distrugge lo storico chiosco dei fiori: l'incidente in pieno centro

di Redazione Web

Il chiosco dei fiori storico all'angolo tra via Sistina e via Zucchelli, pesantemente danneggiato, quasi sfregiato. E non per un incidente a tutta velocità, ma per una manovra azzardata. Accade nel pieno centro storico di Roma, dove un camion dei netturbini dell'Ama non ha preso bene le misure nel girare e ha letteralmente travolto il chiosco, che per fortuna in quel momento era chiuso. Le immagini che vi mostriamo sono eloquenti: chissà come la prenderà il povero proprietario del chiosco.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Marzo 2023, 20:43

