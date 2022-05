Roma, sabato 28 il "Cava Day" per l'inaugurazione della Cava dell'Appia Antica alla Caffarella

Un viaggio nel tempo alla scoperta di un mondo sotterraneo straordinario, dove tutto sembra essersi fermato: sabato viene inaugurato il Museo dei sotterranei nella Cava romana dell’Appia Antica, alla Caffarella. A presentarla, con tanto di eventi e visite guidate, è l’Associazione Sotterranei di Roma che ha lavorato duramente nell’ultimo anno per riportare la cava al suo stato originario, quando migliaia di schiavi scavarono per costruire Roma: un percorso e un’ambientazione tutti da visitare.



Sabato 28 sarà quindi possibile partecipare alla giornata inaugurale, quando saranno presenti alla Caffarella i rievocatori di studio e ricostruzione storica con dimostrazioni e laboratori della lavorazione della pelle, di arceria e giochi per bambini. Sarà possibile inoltre visitare, su prenotazione il Museo per vedere la cava, la fungaia, il rifugio sotterraneo e il Mitreo, perfettamente ricostruito sull’immagine di quello di Marino. Il Museo resterà aperto nei week-end e nei giorni festivi. Per prenotazioni www.sotterraneidiroma.it/cava

