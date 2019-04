Antonio, morto a 11 anni nel traffico. Il dramma della mamma: «Tanta gente voleva aiutarci, ma è stato inutile»

«Lui è un angelo, adesso da lassù mi protegge».

Ioana, la mamma di Antonio Bertone, morto a 11 anni a Roma sulla Colombo, ha parlato al Messaggero del dramma di ieri, quando suo figlio è morto in strada per via del traffico che ha impedito ai soccorsi di arrivare in breve tempo per portarlo subito in ospedale.



Siamo usciti di casa verso le 8, c’era un muro di macchine - le sue parole - dopo un quarto d’ora è iniziato tutto, Antonio ha avuto uno choc anafilattico

. Mamma e ragazzino stavano andando al San Camillo dove aveva appuntamento con l’allergologo.

Intorno a noi c’era tanta gente, sono scesi dalle auto: tutti volevano aiutarci, ma è stato inutile, un incubo. Non immagino la mia vita senza mio figlio





, ha detto la donna.

Avevo già portato Antonio cinque volte al pronto soccorso del Bambin Gesù - continua - non ero tranquilla, la notte respirava sempre male e volevo il parere di un altro medico

. Alla domanda se con la strada più libera si potesse fare di più per salvarlo, però, Ioana non cerca colpevoli:

Non ho idea, c’era molto traffico. Lunedì parlerò col magistrato

. La donna ha un altro figlio più grande:

Devo dirgli che il fratellino è morto e non so come fare, loro sono la cosa più bella che ho avuto dalla vita

.

