Roma, bambino di 11 anni morto in auto: si è sentito male ma il traffico sulla Colombo era paralizzato

Un bambino di 11 anni è morto stamattina a Roma, in via Cristoforo Colombo. La tragedia si è verificata quando il bambino, in auto con la mamma e la zia, ha accusato un malore.



Tutto è accaduto all'altezza di via Wolf Ferrari. L'auto, con a bordo la madre, l'undicenne e la zia, viaggiava in direzione Roma ed è stato chiesto aiuto a una pattuglia del GPit della polizia locale per soccorrere il bambino. Le condizioni di salute del ragazzino si sono aggravate e due pattuglie del Gpit hanno scortato un'autoambulanza sul posto. Ma i soccorsi purtroppo sono stati inutili: l'undicenne, per una aggravamento delle condizioni di salute, è morto sul posto.