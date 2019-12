di Nico Riva

Domenica 22 Dicembre 2019, 14:12

sfiorata, strade bloccate e danni atra la notte del 21 dicembre e la mattina del 22. Unè crollato, abbattendosi sopra la Scuola Materna Cesare Nobili a Balduina. Ma il forte vento e il maltempo hanno abbattuto diversi alberi in diverse zone della città. Un altro di grosse dimensioni ha colpito e fortemente danneggiato alcune auto in zona Tor Marancia. Mentre altri pini son crollati al suolo sulla via Appia, di fronte all'Ippodromo delle Capannelle, e sulla Colombo.L'enorme pino, intorno alle 9 di questa mattina, è crollato dall'interno di un condominio di via della Balduina, all'incrocio con via Biasucci, rovinando sulla strada e sul cortile dellaCesare Nobili, parte del più ampio complesso scolastico Ovidio. Fortunatamente nessun ferito, ma lo spavento è stato grande, contando anche che la scuola ospita bambini dai 3 ai 6 anni. Ma il pino in zona Balduina è solo uno degli alberi che ladi vento di questa notte ha sradicato. Un altroè infatti caduto sulla Colombo, ed anche in questo caso fortunatamente non si son registrati feriti.Stavolta, scrive il Messaggero, per l'vento non è stata però firmata alcuna ordinanza dalla sindaca Virginia Raggi. Eppure, prosegue il quotidiano capitolino, dovrebbe intervenire il Comune e non i singoli Municipi a liberare le strade bloccate dagli alberi crollati. «Abbiamo pagato noi, il Comune non ci ha rimborsato nulla», ha detto l'assessore all'Ambiente del Trieste Salario Rino Fabiano, ricordando che l'ultima volta, infatti, il solo Municipio II ha sborsato 28 mila euro di lavori urgenti che spetterebbero invece al Campidoglio. Ma l' emergenza maltempo , purtroppo, non è circoscritta alla sola capitale. In questi giorni, diverse città e regioni italiane versano in critiche condizioni metereologiche, con diffusi, danni e pericoli.