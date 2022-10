Roma, uomo di 38 anni muore annegato nel lago: il cadavere recuperato dai sommozzatori

Un 38enne è morto annegato in un lago in provincia di Roma. È accaduto ad Artena, nel lago di Giulianello, al confine tra il comune dei Castelli Romani e quello di Cori, in provincia di Latina. Il cadavere è stato individuato e recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco.

La tragedia

La prima segnalazione di una persona annegata nel lago di Giulianello era arrivata questa mattina e, intorno alle 10, la squadra dei vigili del fuoco di Colleferro era giunta sulle rive del lago, nel territorio comunale di Artena. Utilizzando l'apposita apparecchiatura elettronica, i sommozzatori sono riusciti a individuare il corpo di un uomo, nato nel 1984, ad una profondità di circa cinque metri. Una volta recuperata, la salma è stata affidata al personale sanitario del 118. Sul posto anche i carabinieri di Artena e Colleferro.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Ottobre 2022, 20:20

