Ventenne violentata in casa da fidanzato e cognato a Roma: «Volevano costringerla a un rapporto a tre»

Una ragazza ventenne sarebbe stata violentata in casa da fidanzato e cognato: il fatto sarebbe accaduto a Roma, nel quartiere di San Basilio, periferia Est della Capitale. La violenza sarebbe avvenuta in un appartamento popolare: qui la giovane si sarebbe ribellata alla violenza sessuale del suo fidanzato e del fratello di questi, entrambi pregiudicati, che volevano costringerla a un rapporto a tre, come riporta il Messaggero.

All’aggressione avrebbe partecipato anche madre dei due ragazzi di 26 e 34 anni. «Lasciatemi, non voglio», avrebbe urlato la giovane, per poi divincolarsi dalla presa dei due nonostante le botte ricevute.

Scappata nel cortile

La ragazza, tuttavia, sarebbe riuscita a scappare nel cortile del condominio mentre qualche vicino di casa, affacciato alla finestra, ha sentito le urla della giovane donna e ha chiamato i soccorsi.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati un’ambulanza del 118 e la una volante della polizia, che hanno soccorso la ventenne portandola al Pronto soccorso dell’ospedale Pertini.

