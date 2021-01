Roma, madre e figlio trovati morti in casa. Erano “scomparsi” da prima di Natale

Una tragica storia di solitudine e abbandono a Roma. Una donna di 94 anni e il figlio di 64 sono stati trovati morti nel loro appartamento di via Olevano Romani, in zona Villa Gordiani, a Torpignattara. I loro cadaveri erano già in decomposizione: infatti sono stati i vicini a chiamare i soccorritori a causa del forte odore che proveniva dalla casa.

Madre e figlio non uscivano da casa almeno dai giorni precedenti il Natale. Nemmeno i negozianti, dove la coppia era solita andare a fare la spesa, avevano avuto più notizie. Poi stamani la triste scoperta. Sono in corso le indagini per scoprire la causa della loro morte. Roma, morti madre e figlio in casa: indaga la polizia. Sul corpo di madre e figlio non sono stati trovati segni di violenza. Così come non sono stati riscontrati segni di effrazione nell'appartamento.

Ultimo aggiornamento: Domenica 10 Gennaio 2021, 14:07

