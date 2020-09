Quarticciolo e Nuovo Cinema Aquila: c'è "Immaginaria" la rassegna di genere dedicata al cinema lesbico

Quarticciolo

Leggi>

Trullo e Corviale: Magic Carpets/La Fantastica, il festival in strada che rende artisti anche i residenti

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Settembre 2020, 20:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

teatro e biblioteca si preparano - da giovedì 1 a domenica 4 ottobre 2020 - alla 15esima edizione di, rassegna indipendente dedicata al cinema delle donne, con particolare attenzione al cinema lesbico. Sarà l'occasione per incontrare le registe più interessanti del panorama di genere a cominciare dall'evento live "Artiste per Immaginaria" (1 ottobre alle 21.15,) a cui seguiranno in successione le proiezioni dei 29 titoli in programma alTra i titoli in programma - dal 2 a 4 ottobre - spiccano l'esclusiva proiezione italiana dei primi due episodi diconcessi da BBC One e HBO, che daranno il via a una tre giorni in cui la Capitale ospiterà fiction, documentari e cortometraggi provenienti da Gran Bretagna, Francia, Austria, Spagna, Ungheria, Bulgaria, Olanda, Norvegia, Svezia, Estonia, Portogallo, Scozia, Tunisia, Stati Uniti, Argentina e Italia.In rpogramma anche il documentario(Francia 2019, 70’), diretto dalla regista Callisto Mc Nulty, sull’incontro tra l’attrice francese Delphine Seyrig e la pioniera del video franco-svizzera Carole Roussopoulos, e il lavoro di documentazione del femminismo francese negli anni Settanta. E, di Megan Rossman, (USA 2018, 61’) sui "Lesbian Herstory Archives", la raccolta più grande di tutto il mondo di materiali di donne lesbiche o sulle donne lesbiche, voluti da Deborah Edel e Joan Nestle.Fra le fiction, la pellicola dell’austriaca Marie Kreutzer,(Austria 2019, 108’), che narra la vita robotizzata di una giovane e rampante donna in carriera, costretta ad avere rapporti episodici con la sua amante e a trascurare i gravi problemi familiari che si trascinano da anni. Un salto in Argentina con, di(Argentina 2019, 85’). L’illusione di una donna matura, che mette a rischio la stabilità della sua coppia e le relazioni con le amiche, pur di inseguire un’infatuazione tutta da verificare.Inoltre due must dell’ultimo periodo, gli acclamati:, di(Spagna 2018, 103’) e, di Annabel Jankel (UK-Svezia 2018, 106’).Il festival ospiterà anche una delle tappe del collettivo, con la proiezione di un trailer inedito e la presentazione del progetto del social movie "Tutte a casa – Donne, lavoro, relazioni ai tempi del Covid-19", che raccoglierà i contributi di tantissime donne che hanno risposto all’appello di girare video messaggi sul loro quotidiano durante la quarantena.All’interno del Festival si svolgerà anche l’incontro, terzo tavolo nazionale di donne registe, filmmaker, sceneggiatrici, montatrici, produttrici, attrici, operatrici, introdotto da Women in Film Television & Media Italia, Mujeres nel Cinema, Visionarie e Cinema d’Autrice.Info e programma www.immaginariaff.it