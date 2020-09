Trullo e Corviale: Magic Carpets/La Fantastica, il festival in strada che rende artisti anche i residenti. Insieme a Sara Basta, John Cascone, Mykolas Juodele

Trullo e Corviale

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Settembre 2020, 17:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, periferia a sud-ovest di, diventeranno epicentri - dal 30 settembre al 2 ottobre 2020 - delle nuove visioni urbane grazie agli artisti. Saranno loro i protagonisti dell'evento "La Fantastica" - laboratori, residenze, mostra, festival per le strade dei due quartieri - terza edizione del progetto internazionale "Magic Carpets" ( macigcarpets.eu ), co-finanziato dal Creative Europe Large Scale Programme, da un’idea di, curato daIspirazione e impulso di questa terza edizione sono stati due importanti romanzi che, in maniera diversissima, hanno messo al centro i ragazzi, le periferie abbandonate e ancora innocenti, il concetto di trasformazione: "Ragazzi di vita" die "La torta in cielo" di, quest’ultimo ambientato proprio al Trullo.Gli abitanti del Trullo e del Corviale - bambini, adolescenti e anziani, in particolare - hanno lavorato con gli artisti per lasciare emergere la creatività individuale e collettiva attraverso l’invenzione di nuove immagini e nuove storie che possano essere specchio del reale vissuto dei loro quartieri e lasciar immaginare nuove forme di convivenza.utilizza fotografia, video, disegno e cucito per progetti nei quali affronta tematiche come l’identità e l’educazione;padroneggia una pratica artistica orientata prevalentemente all’arte relazionale, e il video come strumento di documentazione e mezzo per raccontare la reificazione dell’immateriale, mentre il fotografo lituanoha fatto proprio dell’empatia lo strumento privilegiato per avvicinare all’obbiettivo le tante e differenti comunità che incontra nei diversi continenti.