Prostituzione a Roma, Bordoni (Lega): «Il degrado ha raggiunto livelli mai visti prima. È intollerabile che il Comune abbassi la guardia»

Roma, strade invase dalle schiave del sesso: da Marconi alla Colombo ecco la mappa della città proibita. Zero controlli

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Settembre 2020, 17:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

in vertiginoso aumento sulle strade di tutte le zone di Roma ha provocato una bufera nella vita politica della Capitale. Nel mirino la sindaca Raggi e la sua ammininstrazione attaccate anche da, consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier.«Il degrado e l'abbandono da Marconi alla Colombo ha raggiunto livelli mai visti prima, soprattutto per l'inquietante fenomeno della prostituzione che si e' sviluppato negli ultimi mesi nonostante gli ulteriori rischi sanitari legati al Covid. Molte ragazze di diversa etnia sono quotidianamente accampate lungo strada per offrire prestazioni sessuali di varia natura, e - come documentato da un'inchiesta di Leggo e testimoniato da molti residenti - ormai la situazione è fuori controllo.Bordoni chiede alla sindaca Ragggi «di sollecitare il prefetto a convocare un Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, le Istituzioni sono sempre più assenti e distratte dai problemi del territorio, sarebbe il caso da parte della Raggi di valutare un'ordinanza come ai tempi del governo di Centrodestra a Roma che limitò il fenomeno. Consapevoli della necessita' di una norma nazionale le ordinanze comunali restano comunque uno strumento efficace. E' intollerabile che il Comune abbassi la guardia o giri la testa dell'altra parte.«Com'e' possibile - si chiede ancora Bordoni - una situazione in cui i commercianti sono massacrati di multe se, durante il turno, abbassano un attimo la mascherina mentre nelle nostre strade si esibisce il mercato della carne con decine di prostitute costrette a vendere il proprio corpo. La città non ce la fa più , c'e' un' amministrazione capitolina che non esiste e Roma non e' piu' in grado di sopportare oltre».