Martedì 21 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Proseguono i disagi per la chiusira del ponte della Scafa. Dopo l'Ordinanza di chiusura temporanea emessa dall'Astral, la Capitaneria di Porto di Roma Fiumicino ha emesso un'Ordinanza che vieta il transito delle unità navali sul Tevere al di sotto del ponte della Scafa Vietati inoltre la sosta e l'ormeggio nei 50 metri sia a monte che a valle del Ponte che, alla foce del Tevere, collega Ostia con Fiumicino, compresa la zona dell'aeroporto.Intanto, si è concluso da poco il tavolo tecnico convocato con la massima urgenza da Astral Spa, che ha visto coinvolti la Regione, il Comune, il X Municipio, la Città metropolitana, e ancora Aeroporti di Roma, Anas, Roma mobilità, Cotral, Comune di Fiumicino e Capitaneria di Porto, all'esito del quale sono state concertate le prime azioni da intraprendere per ridurre i disagi degli utenti, sia con riferimento ai mezzi di soccorso che al trasporto pubblico ed alla segnaletica di percorsi alternativi.«Nel frattempo, è stato consentito il transito al ponte delle autoambulanze», lo dichiara in una nota Antonio Mallamo, Amministratore Unico di Astral Spa. «Una ditta specializzata ed i nostri tecnici - prosegue Mallamo - sono sul posto per valutare gli interventi in grado di rendere il ponte accessibile al più presto. Consapevoli dei disagi, ma anche del dovere di garantire la massima sicurezza, Astral SpA fornirà aggiornamenti in tempo reale sia agli Enti interessati che agli utenti mediante Astral Infomobilità».