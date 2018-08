Rimarrà chiuso da oggi il Ponte della Scafa a Fiumicino per

un'ordinanza di Astral. L'ordinanza, la n. 04/2018, riporta la chiusura del ponte sito al km 4.200 circa per «accertamenti e verifiche» considerato che «dall'esito delle verifiche effettuate per le attività relative alla mappatura dei processi di corrosione dei ferri di armatura e di degrado del calcestruzzo presente sul ponte della Scafa, sono emerse criticità diffuse che fanno ritenere prudenziale procedere alla chiusura temporanea del ponte, come misura di salvaguardia della pubblica e privata incolumità, in attesa del coordinamento delle attività necessarie all'acquisizione di nuovi dati che permetteranno una più certa valutazione dello stato di pericolo».

Lunedì 20 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«accertamenti e verifiche». Lo comunica