Travolto e ucciso in strada: l'auto scappa, caccia al pirata a Roma

Gravissimo incidente stradale mortale nella notte a Roma. E' successo alle ore 3.54 in viale Palmiro Togliatti, all'altezza via delle Robinie, di fronte al civico 801: secondo quanto appreso da Leggo, un uomo di nazionalità romena è stato travolto e ucciso da un'auto che poi si è data alla fuga, non fermandosi sul luogo dell'incidente per i soccorsi.

Sul posto per i rilievi il Gruppo Casilino della polizia locale di Roma Capitale e in supporto il gruppo Tuscolano di infortunistica. La vittima aveva 39 anni. Sul luogo dell'incidente si è fermato un bus dell'Atac che si è messo in protezione del corpo del pedone investito prima dell'arrivo dei soccorsi, che però purtroppo si sono rivelati inutili. Troppo gravi le ferite nell'impatto: il romeno è morto durante il trasporto in ospedale.

Ora in tutta la Capitale è caccia al pirata della strada: gli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi sono impegnati a rintracciare la vettura che ha causato l'investimento mortale.

Ultimo aggiornamento: Sabato 22 Maggio 2021, 10:20

