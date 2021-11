Ostia ricorda Giuseppe Ciotoli, morto di Covid un anno fa. Realizzò Cineland e il Drive In più grande d'Europa

Esattamente un anno fa, Giuseppe Ciotoli è morto ad 83 anni a causa del Covid. Ai funerali, a cui, per le norme anti Covid non hanno potuto partecipare le centinaia di persone, tra parenti e amici, che volevano salutarlo. In molti si riunirono nel piazzale della basilica Regina Pacis dove era in programma la messa d’addio, senza poter entrare in chiesa. Oggi, ad un anno da quel triste giorno, le famiglie Ciotoli e Paone, faranno officiare alle 18,00, alla basilica Regina Pacis, una messa in ricordo di Giuseppe Ciotoli, alla quale potranno partecipare tutti coloro che vorranno ricordare la memoria di 'Peppe'.

«É un desiderio che avevamo tutti noi - afferma il nipote Paolo Paone -. Anzi, tutti gli amici ed i tanti conoscenti ci hanno chiesto, in più occasioni, di ricordare mio zio Giuseppe. Non sarà una messa celebrativa ma solo un momento di raccoglimento per ricordare la sua figura tutti insieme. Del resto, Giuseppe Ciotoli per Ostia e per tante persone ha rappresentato tanto».



Alla messa assisteranno i fratelli di Giuseppe, Mario e Liliana, i figli Fiammetta ed Edoardo, i nipoti ed i tanti amici fraterni che lo compiangono. Giuseppe Ciotoli era conosciuto a Ostia come «Peppino», titolare con i suoi fratelli dello storico Bar Sisto ed assieme all’amico fraterno e socio Giuseppe Merluzzi, aveva trasformato la struttura abbandonata della vecchia fabbrica della «Meccanica Romana» in «Cineland», la prima multisala italiana, con 14 sale, rilanciando il cinema sul litorale romano. Giuseppe Ciotoli era un imprenditore coraggioso che amava le sfide ed il cinema, non a caso, la sua ultima realizzazione è stato il «Drive In» più grande d’Europa, in un’area adiacente alla multisala.

