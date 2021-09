Giuseppe Ciotoli, a Ostia la petizione online: «Intitolare a lui i giardini di piazza Anco Marzio»

Intitolare i giardini di Piazza Anco Marzio, a Ostia, alla memoria di Giuseppe Ciotoli, detto Peppino, storico imprenditore lidense: è quanto chiede una petizione online su Change.org che nel giro di poche ore ha già totalizzato centinaia di firme. A promuoverla sono il gruppo RetakeRoma Ostia e il Comitato di Quartiere Lido Centro, che «abbracciano trasversalmente gli scopi delle singole associazioni».

All’indomani della scomparsa di Ciotoli, si legge nella pagina web, «chiediamo che i giardini di piazza Anco Marzio siano allo stesso dedicati ed intitolati. Presupposto di tale richiesta trova il suo caposaldo fondante nell’amore e dedizione che Peppino ha dedicato negli anni a questi spazi verdi, alla piazza in questione, nonché al territorio in generale. Grande esempio di imprenditore contraddistinto dal senso di appartenenza al tessuto sociale lidense, verso il quale ha sempre dimostrato generosità ed attaccamento incondizionato».

Ciotoli è scomparso lo scorso 13 novembre a causa del Covid, dopo diversi giorni di ricovero all’Istituto di Casalpalocco: era il proprietario del Cineland, l’uomo che ha portato a Ostia il grande cinema (trasformando una fabbrica in un cinema multisala) e per anni presidente anche dell’Ostiamare. In piazza Anco Marzio suo padre Sisto, negli anni ’50, aveva aperto la gelateria che prende proprio il suo nome.

