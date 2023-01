Operaio morto schiacciato da un pannello di cemento, dramma alle porte di Roma

Dramma sul lavoro stamattina a Fonte Nuova: un operaio è morto nel centro in provincia di Roma, dopo che il camion che conduceva è stato investito da alcuni pannelli di cemento urtati dal braccio elevatore del mezzo. Il fatto è avvenuto in via Stella Polare all'interno di una ditta di smaltimento rifiuti. Sul posto i carabinieri della stazione Mentana, i vigili del fuoco per la rimozione delle parti pericolanti e personale del 118.

Roma, mamma e figlia trovate morte in casa: erano lì da molti giorni. Il giallo degli abiti da uomo

Ecco la prima pagina di Leggo di oggi https://t.co/jyiFYZ0FP0 pic.twitter.com/2XtTA1IeZm — Leggo (@leggoit) January 20, 2023

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Gennaio 2023, 09:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA