Omicidio Luca Sacchi, arrestato Armando De Propris. Il padre di Marcello aveva una pistola

C'è una nuova misura cautelare nell'ambito dell', ucciso lo scorso ottobre con un colpo di pistola alla testa davanti a un pub in zona Colli Albani a Roma. Il gip Costantino De Robbio, accogliendo la richiesta della procura, ha infatti emesso una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dipadre di, il ragazzo di 22 anni accusato di concorso in omicidio per aver fornito l'arma ai killer, Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, già in carcere dal 25 ottobre scorso.era stato già arrestato lo scorso 29 novembre quando in seguito alla perquisizione nella sua abitazione era stato trovato 1 kg di droga. Per lui i pm avevano già chiesto una misura cautelare per la detenzione dell'arma, che non è stata mai ritrovata e che però non era stata subito accolta dal gip motivando «una mancanza dei gravi indizi di colpevolezza». Ora la nuova decisione del gip, scattata in seguito agli ultimi sviluppi investigativi.