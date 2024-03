Occupazione, record nella Capitale. Cciaa: «Economia romana in buona salute, superati i livelli pre-pandemia»

di Redazione Web

Buone notizie per quanto riguarda l'occupazione nella Capitale. I dati Istat indicano, nel 2023, un netto miglioramento del mercato del lavoro a Roma e provincia, con un forte aumento degli occupati e del tasso di occupazione. Gli occupati sono stati 1 milione e 819mila: il dato più alto di sempre, 50mila in più rispetto al 2022 e ben 95mila in più rispetto al 2021. Il tasso di crescita degli occupati nel 2023 è stato del 2,9% (cfr. media Italia +2,1%). Gli indicatori dell’occupazione ci dicono che sono stati del tutto recuperati e superati i livelli pre-pandemia del 2019.

«Superati i livelli pre-pandemia»

«I dati Istat sull’occupazione, a Roma, nel 2023 - dichiara il Presidente della Camera di Commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti - ci confermano che l’economia romana è in buona salute e sono stati ampiamente recuperati e superati i livelli pre-pandemia. Sono 50mila gli occupati in più nel 2023 e abbiamo toccato il record storico sia di occupati che del tasso di occupazione. Un aspetto molto importante, poi, è il consolidamento del trend di crescita dell’occupazione femminile».

«Permangono alcune criticità sulle quali dobbiamo lavorare - ha continuato Tagliavanti -. Prioritariamente serve ridurre il divario tra domanda e offerta di lavoro, ovvero il mismatching tra richieste di personale qualificato da parte delle aziende e scarsa disponibilità di queste figure sul mercato. Una criticità, non solo romana, che frena il nostro potenziale di crescita e che, se ridotta, porterebbe a un auspicabile miglioramento della qualità del lavoro. Nel 2023, le imprese romane hanno avuto notevoli difficoltà a trovare personale con le qualifiche richieste in quasi 4 casi su 10 (37%): un dato troppo alto che va ridotto con l’impegno di tutti, investendo ancora di più nella formazione professionale e nelle politiche di orientamento al lavoro».

«Il 2024 - ha concluso Tagliavanti - sarà un anno fondamentale per consolidare e rendere strutturale la crescita economica e occupazionale di Roma.

Tutti i dati

Il tasso di occupazione a Roma e provincia è salito al 65,3%: il valore più alto di sempre (cfr. media Italia 61,5%), in aumento di 1,7 punti rispetto al 2022. Il tasso di occupazione femminile è salito al 58% (cfr. media Italia 52,5%) anche qui un valore mai raggiunto prima. Gli occupati sono aumentati di 32mila unità nel settore dei servizi (+2,1%), di 8 mila sia nell’industria manifatturiera (+7,2%) sia nelle costruzioni (+8,6%) e di 2 mila nell’agricoltura (+13,1%).

Le persone in cerca di occupazione sono 125mila, 16mila in meno rispetto al 2022. Il tasso di disoccupazione scende al 6,6% (cfr. media Italia 8,1%). Il tasso di disoccupazione giovanile allargato (15-34 anni), scende all’11,3%, quasi dimezzato in due anni (cfr. 20,4% nel 2021 e 14,5% nel 2022).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Marzo 2024, 16:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA