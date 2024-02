Roma, riapre la biblioteca della Camera di Commercio: nella storica sede uno spazio rinnovato per studenti e cittadini

Ha recentemente riaperto al pubblico la Biblioteca della Camera di Commercio di Roma, all’interno della storica sede istituzionale di Via de’ Burrò 147. Profondamente rinnovata e ammodernata nei suoi spazi, la Biblioteca, con le sue aule studio, è aperta gratuitamente tutti i giorni lavorativi, dalle 9 alle 19, per accogliere gli studenti e tutti i cittadini, per offrire loro un ambiente ideale per lo studio e la ricerca, con postazioni informatiche connesse ad internet, accesso gratuito alla rete wi-fi, erogatore di acqua purificata, distributore di caffè, bevande e snack e una spettacolare area relax esterna.

Maggiori informazioni possono essere reperite nell’apposita sezione del sito Internet istituzionale della Camera di Commercio di Roma (link), contattando telefonicamente i numeri 06-5208.2330/2331, oppure inviando una mail all’indirizzo biblioteca@rm.camcom.it.

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Febbraio 2024, 15:47

