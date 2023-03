Nuova illuminazione per la Chiesa Valdese di piazza Cavour, inaugurato oggi l'impianto con proiettori al led di ultima generazione

di Lorena Loiacono

Illuminata da lasciare senza fiato. La Chiesa Valdese di piazza Cavour, da oggi, si presenta con un nuovo fascino, grazie all’illuminazione artistica realizzata da Acea.

LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DELLA GRANDE BELLEZZA L’impianto è stato inaugurato pochi minuti fa e l’effetto visivo è assicurato: Acea ha utilizzato la tecnologia LED e una componentistica di alta gamma per minimizzare l’impatto estetico dei proiettori su piazza Cavour.

Il progetto è stato inoltre realizzato con l’obiettivo di ridurre i consumi energetici e, come spesso accade a Roma con le illuminazioni di Acea su monumenti e piazze, esaltare la bellezza sia del Tempio sia della piazza diventata un punto di riferimento per il quartiere Prati grazie agli spazi verdi frequentati durante tutto il giorno.

UN IMPIANTO DA GRANDI NUMERI

L’intervento di illuminazione, per il quale sono stati utilizzati 17 proiettori per una potenza totale di 736W, consente la riqualificazione di un importante edificio del patrimonio architettonico di Roma e la valorizzazione di uno storico luogo di culto della Capitale.

INAUGURAZIONE

L’accensione delle luci ha rappresentato un momento di grande interesse per la comunità valdese e non solo. La Chiesa Valdese si trova infatti in un angolo di Roma molto caro alla città. Erano presenti all’inaugurazione l’AD di ACEA Fabrizio Palermo e il Presidente FCEI, la Federazione delle Chiese evangeliche in Italia, Daniele Garrone. La Presidente del Concistoro Laura Ronchi de Michelis, il Presidente di Urban Vision Fabio Mazzoni, la Moderatrice della Tavola Valdese Alessandra Trotta, il Pastore Valdese Giuseppe Platone, il Pastore Valdese Marco Fornerone e Stefano Pietra Vicepresidente del Concistoro.

