Movida romana sorvegliata speciale, arresti e denunce nel week end

di Emilio Orlando

Movida romana sorvegliata speciale da polizia e carabinieri. Ottocento le persone identificate, quattrocento le sanzioni e più di quattrocento i veicoli controllati. Diverse sono state anche le multe per le violazioni al codice della strada. San Lorenzo, Ponte Milvio, Monti, Pigneto, Trastevere e sul litorale di Anzio, sono state le zone dove la questura, il comando provinciale di carabinieri, la compagnia Roma Centro e il Gruppo Roma, hanno controllato i luoghi dove maggiormente si concentra l'illegalità, legata anche allo spaccio di droga, intorno ai locali.

Pusher della movida del Testaccio arrestato dai carabinieri

Finita la pax criminale: 4 gambizzati in poche ore dopo l'uomo ucciso a Ostia

I sevizi disposti dalla prefettura, sono state estesi anche nei comuni dell'hinterland, dove negli ultimi tempi si sono verificate sparatorie e rapine nei confronti dei giovani. Al blitz, hanno partecipato anche il Nucleo Cinofili Santa Maria di Galeria, gli investigatori del Gruppo Tutela Salute di Roma. Sul litorale, l'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, ha inviato agenti e autoradio per pattugliare il territorio. All'Appio e ad Acilia i motociclisti e la stazione hanno arrestato due pusher ed un'intera famiglia è finita in manette per detenzione di droga e armi.

Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Marzo 2023, 16:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA