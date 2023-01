Roma, pusher della movida del Testaccio arrestato dai Carabinieri

di Emilio Orlando

Spacciava droga nelle discoteche della movida del Testaccio. I carabinieri stazione Roma Aventino al termine di un’attività info-investigativa hanno arrestato un cittadino di origini brasiliane di 38 anni, già con precedenti. L’uomo è stato notato dai militari aggirarsi in strada con fare sospetto ed è stato fermato per un controllo.

Triste primato nazionale per lo spaccio di droga nel Lazio e nella Capitale.

Chiuso dalla polizia “l’Alibi”: storica discoteca del Testaccio

La perquisizione sul posto e la successiva presso il domicilio dell’indagato, ha permesso ai Carabinieri di rinvenire 700 grammi di hashish, occultati all’interno di uno scaffale, un bilancino di precisione e la somma in contante di 200 euro, ritenuta il provento di pregressa attività illecita. L’arresto è stato convalidato, e per il 38enne è stata disposta la misura degli arresti domiciliari, in attesa del processo.

Ultimo aggiornamento: Domenica 29 Gennaio 2023, 08:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA