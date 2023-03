Diabolik, erano di un poliziotto la pistola e lo scooter utilizzati dal killer che uccise Fabrizio Piscitelli. L'ultima ipotesi degli investigatori

di Emilio Orlando

Nuovi sviluppi sui contorni misteriosi che, a distanza di quattro anni, ancora avvolgono uno degli omicidi di mala più significativi avvenuti nella Capitale. Lo scooter e la pistola utilizzati dal killer, che il 7 agosto del 2019 su una panchina del parco degli Acquedotti al Tuscolano, a Roma, uccise Fabrizio Piscitelli alias Diabolik appartenevano a un poliziotto che ne aveva denunciato il furto tre giorni prima dell'omicidio.

La denuncia di furto

Il sovrintendente capo di 48 anni, che al commissariato Romanina si presentò per fare la denuncia di furto, dichiarò al sottufficiale dell'ufficio denunce di aver parcheggiato lo scoter “Piaggio Beverly" in viale Antonio Ciamarra 155 e di non averlo più trovato quando era andato a riprenderlo. Nel bauletto del motorino - dichiara ancora il poliziotto nella denuncia - c'era uno zainetto con la pistola d'ordinanza e un caricatore completo di 15 munizioni.

L'inchiesta

Dopo l'archiviazione per quelli che la direzione distrettuale antimafia, considerati presunti mandanti, l'inchiesta riparte proprio da questo punto. Dai tabulati telefonici, che la sezione omicidi e quella che indaga sulla criminalità organizzata hanno esaminato, non ci sarebbero contatti sospetti tra il poliziotto che denunciò il furto e i tre indagati.

Non si esclude, però, che le conversazioni avvenissero tramite apparati criptati, che non risultano intestati formalmente alle persone coinvolte.

Il pool dei magistrati titolari dell'inchiesta sull'omicidio di Diabolik, che oltre ad indagare sull'esecuzione dell'ultrà, indagano anche sul contesto criminale, è stato rinforzato con altri inquirenti, della direzione distrettuale antimafia tra cui Mario Palazzi, Giovanni Musarò, Francesco Cascini, che lavoreranno insieme a Corrado Fasanelli e Rita Ceraso.

