Roma, maxisequestro di droga nella roccaforte della criminalità di San Basilio: trovata anche una pistola

Scacco matto della polizia nella roccaforte della ndrangheta e della camorra a San Basilio. Durante l'imponente blitz anticrimine coordinato dal primo dirigente Isea Ambroselli e disposto dal questore di Roma Carmine Belfiore è stato sequestrato un chilo di cocaina e un revolver con i proiettili. L'arma recuperata è stata inviata alla polizia scientifica per verificare se è stata usata in uno degli ultimi agguati mortali avvenuti nella Capitale.

L'operazione, condotta dal distretto di polizia di San Basilio, è scattata sotto la pioggia battente di ieri sera, nei luogi maggiormente infiltrati dai clan che controllano il narcotraffico della zona, in mano al clan Marando ed alla famiglia Pupillo, che si dividono lo spaccio su via Corinaldo. Gli agenti del distretto insieme a quelli del Reparto Prevenzione Crimine, hanno attenzionato alcuni lotti popolari, dove, con l’ausilio dell’unità cinofila antidroga, sono stati rinvenuti all’interno di uno stabile e sequestrati a carico di ignoti, 900 grammi di cocaina, 70 grammi di hashish ed una pistola a tamburo con 3 proiettili.

Durante lo svolgimento del servizio sono stati effettuati numerosi posti di controllo per assicurare la massima visibilità in zona Casal De Pazzi, nonché controlli all’interno del parco Kolbe, al fine di innalzare la percezione di sicurezza da parte dei cittadini. Inoltre, a seguito di un’ispezione all’interno di un bar sono state riscontrate delle non conformità in materia igienico-sanitaria per le quali verranno interessati gli uffici preposti, ed è stata, altresì, accertata la presenza di due dipendenti sprovvisti di un regolare contratto di lavoro. Complessivamente sono stati controllati 61 veicoli ed identificate 128 persone. Durante il servizio di controllo è stata utilizzata la tecnologia “C.o.p.e.” di georeferenziazione.

