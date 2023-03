Roma, tentata rapina in una gioielleria: picchiata la titolare, i banditi bloccati dalla folla inferocita

di Emilio Orlando

Tentata rapina e paura a Roma in un centro commerciale di Casal Palocco, 'Le Terrazze', nell'area sud della Capitale. Tre persone, due donne e un uomo italiani, hanno fatto irruzione nella gioielleria Monaco e hanno aggredito la proprietaria dell'esercizio: la donna ha resistito nonostante le botte ed è riuscita ad azionare l'allarme bloccando i banditi all'interno.

Rapina in gioielleria

I tre armati con una pistola avevano fatto irruzione nel negozio tentato di potare via dei gioielli. La donna è riuscita a chiudere la porta dell'esercizio commerciale ma è stata aggredita e picchiata (è stata poi trasportata in codice giallo in ospedale). Quando alla fine sono riusciti a scappare, i tre sono stati fermati dai passanti presenti al centro commerciale, prima dell'arrivo di una volante della polizia e di una gazzella dei carabinieri che li hanno sottratti alla folla: i tre sono stati fermati.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Marzo 2023, 14:45

