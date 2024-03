Bambina di 8 anni muore in un incidente stradale: quattro i feriti, di cui tre sotto i 10 anni. Il terribile scontro sulla statale

di Redazione Web

Terribile incidente in via Pontina Vecchia, la statale che si snoda da Roma verso sud. Nel violento scontro, avvenuto alle 15:45 all'altezza di Ardea all'incrocio in via della Pescarella, sono state coivolte tre auto. Secondo le prime informazioni sarebbe morta una bambina di 8 anni. Ci sarebbero poi altri quattro feriti: tre sarebbero bambini di età compresa tra gli 8 e i 10 anni, l'altro, un adulto, è stato trasportato in elicottero al San Camillo di Roma in codice rosso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pomezia, la polizia locale e il personale sanitario del 118.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Marzo 2024, 18:32

