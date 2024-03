Incidente mortale nel Bolognese, due auto si sono scontrate all'incrocio: morto Angelo Russo, aveva 48 anni

di Redazione web

Incidente mortale in Emilia-Romagna. Un uomo di 48 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto questa mattina a Sant'Agata Bolognese. Si è trattato, dalle prime informazioni, di uno scontro laterale fra due auto all'incrocio, regolato da un semaforo, fra via Montirone e via Ghiarone. Per l'uomo di 48 anni alla guida di una delle due vetture non c'è stato nulla da fare.



Altre due persone, una donna di 58 anni e un uomo di 47, hanno riportato ferite di media gravità. Sul posto è intervenuto il 118, con tre ambulanze e un'automedica, oltre a vigili del fuoco e carabinieri, per i rilievi di legge.

Chi era la vittima

La vittima si chiamava Angelo Russo, 48 anni, di origine campana ma residente da tempo nel Modenese. Era da solo alla guida di una Volvo che, dopo l'impatto con una Ford, si è ribaltata. Da una prima ricostruzione l'incidente, avvenuto a un incrocio regolato da un semaforo, potrebbe essere stato causato dal mancato rispetto di un 'rossò da parte di uno dei conducenti.





