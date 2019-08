Miss teenagers 2019, il concorso più atteso dell'estate verso la finale

Martedì 20 Agosto 2019, 15:31

Si sono svolte a Roma in questi giorni nella bellissima location del BV Oly Hotel , le semifinali delpiù atteso dell'estateideato da Nunzio Lusso nel 1964 e attualmente rilevato dal nuovo Patron, talent scout di molti personaggi diventati famosi.Miss Teenager Original ha scoperto vari talenti: Mita Medici, Gloria Guida , Milly Carlucci, Barbara De Rossi , Bianca Guaccero, Isabella Ferrari, Jo' Chiarello, Claudia Gerini , Laura Freddi, Laura Chiatti e Gessica Notaro. Roxana Chirita incoronata Miss Teenager Original nel 2018 dall'attrice Barbara De Rossi, notata da Mark Jonis casting director di Miss Universo, è stata invitata a partecipare alle prossime selezioni del prestigioso concorso internazionale.Roxana ha già all'attivo molti contratti con case di moda, e musa ispiratrice per vari stilisti di fama nazionale.Il Direttore Artistico Stefano Stefanelli nonché Patron del Concorso, con la sua dedizione e sensibilità artistica, si auspica una finalissima ad altissimo livello premiando la nuova Miss Teenager Original da aggiungere all'albo d'oro, un successo annunciato che oggi condivide con una nuova squadra di professionisti, tra autori, registi.Due conferme due, al timone della cooconduzione della finalissima, due volti notiautrice e conduttrice dei tanti programmi Rai, egià conduttore e autore di Numeri Uno su Rai 2, presenteranno il 2 Settembre 2019, presso il Polo Tecnologico della Tiburtina, a Roma, nello studio uno di GOLD TV, la serata ripresa televisivamente e mandata in onda successivamente sull’emittente nazionale ODEON TV, per la regia firmata dal poliedrico Riccardo Canini .