Miss Mondo Lazio, seconda tappa: Amira Infantino vince a Civitavecchia

Vento in poppa per Miss Mondo Lazio edizione 2020, partito il 5 agosto scorso da Poggio Mirteto e, sabato 10 agosto, protagonista già della sua seconda tappa. Gli esclusivisti regionali Erasmo Fiorentino e Maurizio Serafini hanno collaudato il format vincente anche nella seconda tappa: all'Aquafelix di Civitavecchia le ragazze in gara sono state seguite passo dopo passo sia per la prova abiti, che per il makeup e le coreografie. Un'intera mattinata di prove e, l'inizio dello spettacolo alle 17.30, le ha viste pronte. Lo scenario acquatico ha permesso un tuffo rifocillatore a tutte le miss in gara prima della gara del pomeriggio. A fare da madrina questa volta c'era Miss Mondo Italia Sport 2019, la laziale Diana Giometti. L'attenta giuria in gara, come al solito, ha avuto il suo bel da fare per scegliere le vincitrici.La giuria era formata da Paolo Pezzotti (responsabile della Croce Rossa italiana comitato bassa Sabina); Andrea De Angelis (direttore operativo Aquafelix); Ludovica Gallinelli (agenzia Tres chic) e Francesco Salcito (direttore marketing Zoomarine). Alla fine ha prevalso Amira Infantino (fascia Vitality's), 16 anni di Roma, davanti a Domiziana Genovese (fascia Gil Cagné), Alessia Spaccatrosi (fascia Caroli hotels) e Giorgia Nonnis (fascia Mondo Sabina immobiliare). Le fasce speciali per le competenze artistiche e sportive sono state così assegnate: Giorgia Nonnis (Model); Valentina Falchi (Sport); Denise Giardina (Talent) e Domiziana Genovese (fascia Miss del Web).Una giornata molto calda che è stata rinfrescata dalla bellezza delle miss in gara e dalla qualità delle coreografie, degli abiti e dei costumi portati in passerelle all'Aquafelix di Civitavecchia dalle ragazze di Miss Mondo Lazio. Solo qualche giorno di pausa ferragostana e il 25 agosto, presso lo Zoomarine di Roma, ci sarà la terza tappa di Miss Mondo Lazio con il ritorno di Miss Mondo Italia in carica, Adele Sammartino, a fare da madrina d'eccezione. Un via incredibile, in piena estate, per gli esclusivisti Erasmo Fiorentino e Maurizio Serafini, che si stanno impegnando senza sosta per fare del Lazio una delle regioni più importanti del concorso di bellezza più famoso del mondo. Nel 2019, lo ricordiamo, Lorenza Di Cesare è arrivata terza assoluta alla finale di Gallipoli mentre Diana Giometti è Miss Mondo Italia Sport in carica.Per qualsiasi informazione e per iscriversi si può mandare una mail a: direzioneusam@gmail.com