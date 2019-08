Miss Italia torna sulla Rai: l'edizione 2019 sarà condotta da Alessandro Greco

Ilary Blasi, karaoke "porno" al compleanno di Teo Mammucari. Lui la stronca: «Hai una voce...»​

È UFFICIALE: Alessandro Greco è il conduttore della finale degli #80AnnidiMissItalia, in programma il 6 settembre su Rai Uno. https://t.co/om8vKOq2iH pic.twitter.com/DZoaoAb1Hv — Miss Italia (@_MissItalia) August 10, 2019

Lunedì 12 Agosto 2019, 15:44

è pronta a tornare sulla Rai. L'dello storico concorso di bellezza, che quest'anno compie ben 80 anni, andrà infatti in onda sudal prossimo 6 settembre e sarà condotta daDopo l'edizione dello scorso anno, andata in onda su La7, condotta da Francesco Facchinetti e Diletta Leotta, e che ha visto la vittoria di Carlotta Maggiorana, Miss Italia quest'anno torna in Rai. Gli organizzatori, dopo il rifiuto di Antonella Clerici, hanno scelto, che di Miss se ne intende: la moglie del conduttore, Beatrice Bocci, era infatti arrivata seconda nel 1994 e in seguito aveva presentato diversi programmi legati a Miss Italia., dal canto suo, parla così dell'impegno che lo attende: «L'ho saputo da un tweet, davvero. In questa edizione ribadiremo, semmai ce ne fosse bisogno, che le donne italiane sono le più belle e le più brave del mondo. Non ci baseremo solo sulla bellezza fisica e per la prima volta avremo il televoto, senza giuria. Saranno gli italiani a decidere, avranno davvero la possibilità di scegliere la ragazza della porta accanto. Da parte mia posso assicurare di voler portare entusiasmo e leggerezza».