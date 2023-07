Michelle Causo, il dolore del papà: «Lo Stato faccia giustizia altrimenti c'è la giustizia della strada. Perdono? Non esiste»

di Redazione web

A pochi giorni dalla tragica morte di Michelle Causo, la ragazzina di 17 anni uccisa a Roma, nel quartiere di Primavalle, il dolore è ancora insopportabile, e lo sarà a lungo, per chi abita nel quartiere, ma soprattutto per chi la conosceva: amici, parenti e conoscenti sono ancora sotto choc.



E dal papà arrivano parole durissime nei confronti di chi l'ha uccisa, con un appello alle istituzioni: «Lo Stato deve fare giustizia, altrimenti c'è la giustizia della strada... Perdono? Non esiste perdono per una roba del genere, lo considererei solo se mi portassero indietro mia figlia. Certe cose non passano, io non vivo più». Per l'omicidio è accusato un coetaneo della vittima.

Convalidato il fermo del 17enne

Intanto è stato convalidato il fermo del 17enne accusato dell'omicidio di Michelle: il giovane, che deve rispondere dell'accusa di omicidio volontario, è stato portato nel carcere minorile di Casal del Marmo.

