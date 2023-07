Michelle Causo, i funerali mercoledì alle 11 a Torrevecchia. Convalidato l’arresto del presunto assassino: «Richiesta la perizia psichiatrica»

Omicidio di Michelle Causo, convalidato l'arresto del presunto killer. L'interrogatorio di garanzia, davanti al giudice per le indagini preliminari del tribunale dei minorenni, del diciassettenne Oliver D.S., accusato dell’omicidio di Michelle Maria Causo la ragazza di 17 anni uccisa a coltellate in un appartamento a Primavalle e abbandonata in un carrello della spesa davanti ai cassonetti in via Borgia, si è svolto nel centro di prima accoglienza Virginia Agnelli: è durato 4 ore.

Sia la difesa del ragazzo sia il giudice hanno preso in considerazione l'ipotesi di una perizia psichiatrica per il diciassettenne. Dopo l'interrogatorio il giovane è stato portato nell'Istituto penale per minorenni di Casal del Marmo.