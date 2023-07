Michelle Causo, interrogatorio di 4 ore al 17enne accusato dell'omicidio: cosa è emerso

Omicidio di Michelle Causo, convalidato l'arresto del presuto killer. L'interrogatorio di garanzia, davanti al giudice per le indagini preliminari del tribunale dei minorenni, del diciassettenne Oliver D.S., accusato dell’omicidio di Michelle Maria Causo la ragazza di 17 anni uccisa a coltellate in un appartamento a Primavalle e abbandonata in un carrello della spesa davanti ai cassonetti in via Borgia, si è svolto nel centro di prima accoglienza Virginia Agnelli: è durato 4 ore.

Sia la difesa del ragazzo sia il giudice hanno chiesto la perizia psichiatrica per il diciassettenne. Dopo l'interrogatorio il giovane è stato portato nell'Istituto penale per minorenni di Casal del Marmo.

I funerali di Michelle Causo

L'ultimo saluto a Michelle Causo sarà nella chiesa di via di Torrevecchia: i funerali si terranno mercoledì prossimo, 5 luglio 2023, alle 11.

Michelle Causo, la confessione del trapper senza lacrime: «Le dovevo dei soldi, mi ha offeso e ho preso il coltello»

Michelle uccisa a Roma, l'autopsia: «Coltellate a collo e schiena, ha cercato di difendersi». Droga in casa del 17enne

Il papà di Michelle: «Senza giustizia dello Stato c'è quella della strada»

«Lo Stato deve fare giustizia, altrimenti c'è la giustizia della strada...Perdono? Non esiste perdono per una roba del genere, lo considererei solo se mi portassero indietro mia figlia.

L'omicidio a Primavalle

Il delitto è avvenuto mercoledì pomeriggio in via Dusmet 25. Il presunto assassino è stato arrestato poche ore dopo dalla polizia della sezione omicidi della squadra mobile. L’indagato ha ammesso, subito dopo il fermo le sue responsabilità ma questa mattina, davanti ai magistrati e al suo avvocato Daniele Meles potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere.

Non si esclude che il tribunale per i minorenni potrebbe disporre, d’accordo con il legale una perizia psichiatrica.

