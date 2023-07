Michelle Causo uccisa per un debito? La mamma: «Non è così, forse mia figlia aveva scoperto qualcosa di losco»

di Redazione web

Il presunto killer di Michelle Causo è stato interrogato oggi dal gip. L'obiettivo è ottenere il movente dell'omicidio della 17enne di Primavalle. La pista del debito per l'hashish non convince Sera Daniela Bertoneri, la madre della vittima. «Mia figlia lavoricchiava, il giorno assisteva i bimbi in piscina, i soldi li aveva. I carabinieri nella sua cameretta hanno trovato 90 euro, perciò questa storia del debito è una stupidaggine», ha detto al Corriere della Sera.

Le parole della mamma di Michelle Causo

La mamma di Michelle esclude la pista del debito, che è stata fornita dal presunto assassino. «Che fai? Mi ammazzi perché non ti ho dato 40 euro? No, io penso che se sono i soldi che ti interessano tu puoi anche aspettare un giorno. Ma ripeto, Michelle i soldi li aveva», ha detto. «Penso che era tutto premeditato - aggiunge - Lui l'ha chiamata al telefono due volte mercoledì, il giorno in cui è morta.

«Lui mi sembrava a posto»

Rispetto al ragazzo sospettato «ci ho parlato alcune volte, mi sembrava a posto. Adesso penso che possa avere davvero un lato oscuro, un'anima nera che non conoscevamo». La donna ha dubbi che possa aver fatto tutto da solo: «Troppo secco. Come poteva trasportare da solo il cadavere di una ragazza di 60 chili?». Adesso si aspetta «giustizia, naturalmente. Ma una pena piena, non piccola solo perché lui è minorenne».

