Michelle Causo, il ricordo di Primavalle: lacrime e fiori nel quartiere

In attesa della fiaccolata ufficiale, prevista per il prossimo lunedì, il quartiere di Michelle Causo la ricorda tra lacrime e fiori. L'omicidio di Primavalle ha scosso l'intera comunità e Roma è tornata al centro della cronaca nera. Per questo, proprio a due passi da via Stefano Borgia, dove la 17enne è stata trovata senza vita, sono tante le persone che hanno voluto lasciare un pensiero o un ricordo per la giovane.

Michelle Causo, in corso l'interrogatorio del presunto assassino: si cerca il movente dell'omicidio

Michelle Causo, la confessione del trapper senza lacrime: «Le dovevo dei soldi, mi ha offeso e ho preso il coltello»

Michelle Causo, la fiaccolata in suo ricordo

Dopo i raduni spontanei di questi giorni, tra amici, conoscenti e anche vicini di casa, il 3 luglio ci sarà una fiaccolata per ricordare la ragazza di 17 anni trovata in via Stefano Borgia, nel quartiere Primavalle a Roma.

La fiaccolata è stata organizzata dal preside della scuola frequentata dalla ragazza, il liceo Gassman in via Pietro Maffi.

Ultimo aggiornamento: Sabato 1 Luglio 2023, 11:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA