Michelle Causo, in corso l'interrogatorio del presunto assassino: si cerca il movente dell'omicidio

di Emilio Orlando

Omicidio di Michelle Causo, oggi l'interrogatorio del presuto killer. È iniziato da poco, nel centro di prima accoglienza Virginia Agnelli, l’interrogatorio di garanzia, davanti al giudice per le indagini preliminari del tribunale dei minorenni, del diciassettenne Oliver D. S., accusato dell’omicidio di Michelle Maria Causo la ragazza di 17 anni uccisa a coltellate in un appartamento a Primavalle e abbandonata in un carrello della spesa davanti ai cassonetti in via Borgia.

L'omicidio a Primavalle

Il delitto è avvenuto mercoledì pomeriggio in via Dusmet 25.

Non si esclude che il tribunale per i minorenni potrebbe disporre, d’accordo con il legale una perizia psichiatrica.

