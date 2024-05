Il trucco della moneta, così la banda dei carrelli deruba anziani al supermercato: arrestati 4 peruviani

di Salvatore Garzillo

Si chiama "tecnica della monetina" e a dispetto del nome consente ai ladri di raccogliere bottini tutt'altro che trascurabili. La Squadra mobile di Cremona ieri ha indagato 4 peruviani con l'accusa di aver commesso 35 furti all'esterno dei supermercati del Nord Italia, dove riuscivano più facilmente ad agganciare le vittime.

Un ladro si avvicinava allo sconosciuto di turno e fingeva che avesse perso delle monetine, che guarda caso finivano sempre sotto il veicolo, costringendo così la persona ad abbassarsi e a perdere il controllo visivo delle portiere. Mentre il finto gentiluomo aiutava il malcapitato a raccoglierle i suoi spicci, un complice rubava la borsa dell'abitacolo e spariva nel nulla. Pochi minuti dopo le carte di credito venivano svuotate.

L'indagine coordinata dalla Procura di Cremona è iniziata dopo una querela presentata da un'anziana agli investigatori alla Mobile, a cui ha raccontato l'episodio delle monetine dando una buona descrizione dei responsabili.

Hanno così pattugliato le zone dove erano accaduti episodi simili finché non hanno incrociato tre stranieri che si aggiravano attorno al parcheggio dell'ospedale di Cremona. Seguendoli si sono accorti dei loro sopralluoghi in 4 diversi parcheggi di supermercati, finché a Manerbio (Brescia) hanno colpito una signora con i sacchetti della spesa. A quel punto, dopo un inseguimento, è scattato l'arresto. Per un quarto è stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, ma intanto a tutti sono stati contestati altri furti.

