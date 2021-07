Prende il trattore per andare a lavoro e scompare. Dopo sei giorni di ricerche nessuna traccia di “Totò”

Dopo sei giorni di ricerche non si ha ancora nessuna traccia di Mauro Buttarelli, 59 anni. L'uomo residente nel comune di Olevano Romano, provincia di Roma, è scomparso sei giorni fa dopo aver preso il trattore per andare a lavoro e da allora non si hanno più sue notizie.

L’uomo a bordo del suo trattore da martedì scorso ha fatto perdere le tracce mentre si trovava ai confini tra Olevano, Genazzano e Paliano. Dopo sei giorni di ricerche su tutto il territorio di Olevano Romano e dei paesi limitrofi, non si ha ancora nessuna notizia di Mauro Buttarelli, conosciuto da tutti come Totò. L’uomo è scomparso da casa martedì e l’ultimo avvistamento accertato è stato fatto dalle parti del bivio di Olevano Romano a bordo di un trattore. L’uomo nativo di Bellegra è molto conosciuto in tutta la zona da Roiate e dintorni.

Mauro Buttarelli è solo e con delle problematiche, non ha una famiglia che lo sta cercando, ma tutti in paese vogliono che torni a casa. Anche il Sindaco Umberto Quaresima sta mostrando tutta la sua apprensione per la scomparsa dell'uomo.

Le forze dell'ordine sono in azione e le ricerche sono frenetiche, ma di Totò ancora nessuna traccia. Anche il Sindaco di Olevano ha dimostrato la sua apprensione sui social: «Le ricerche sono frenetiche, ma ancora non hanno portato a nulla ed hanno visto impiegate decine di persone dai familiari, i grandi Amici di Toto’, Polizia Locale, Protezione Civile di Olevano R., Bellegra, Roiate, Croce rossa di Olevano/Bellegra, Unita’ di Soccorso Alpino regionale, Unità operative Cinofile». Questo il post su Facebook del primo cittadino di Olevano Romano.

L’invito è quello di contattare le forze dell’ordine nel caso qualcuno abbia informazioni utili su Mauro scomparso da Olevano Romano nei giorni scorsi. Nello specifico, può contattare il centro operativo comunale al numero di telefono 3493172541 e avvisare le forze dell’ordine.

