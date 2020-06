Mattia, le ultime parole della mamma: «Resta con me, non mi lasciare». Gli amici: «Una scena straziante»

Una scena straziante, quella della morte di, il ragazzino di appena 14 anni investito e ucciso da un'auto a Roma. Quando la mamma è arrivata sul luogo dell'incidente, non lontano dalla casa in cui vive la famiglia (mamma, papà, Mattia e il fratellino più piccolo), è scoppiata in lacrime: «Mattia resta con mamma, non mi lasciare», le sue tragiche parole. «Era sconvolta - dicono le mamme di alcuni amici del ragazzo - anche noi non dimenticheremo mai quella scena. È stato terribile, una scena straziante. Non la dimenticheremo mai».