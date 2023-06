Una fiaccolata per il piccolo Manuel: 4mila persone in bianco, anche il sindaco Gualtieri. «Non accada mai più»

di Redazione web

Una fiaccolata in ricordo del piccolo Manuel, proprio dove il 14 giugno scorso ha perso la vita a causa dello scontro tra il Suv Lamborghini, guidato dallo YouTuber Matteo Di Pietro, e la Smart in cui il bimbo viaggiava con la mamma e la sorellina, a Casal Palocco, nel quadrante sud della Capitale. In migliaia, tutti vestiti di bianco, dietro a uno striscione con scritto «uniti per Manuel. Siamo al Vostro fianco», i cittadini si sono ritrovati davanti all'asilo del piccolo, accanto a dove è avvenuto l'incidente: per stare vicino alla famiglia e dare un segnale, perché «una cosa così non accada mai più», ricordano i cittadini.

La fiaccolata per Manuel

Presenti anche le istituzioni: il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, il vice presidente del Senato Maurizio Gasparri e il presidente del Municipio X, Mario Falconi, che ha detto di volersi «costituire come parte civile» se ci sarà il rinvio a giudizio. Intanto, sul fronte delle indagini, arriverà per Matteo Di Pietro il primo confronto con gli inquirenti dopo la misura cautelare degli arresti domiciliari applicatagli venerdì su disposizioni del gip.



Ma a Casal Palocco, oltre alle indagini, oggi si pensa solo a ricordare e a piangere il piccolo. Così, con palloncini bianchi tenuti tra le mani e poi lanciati in cielo, i cittadini sono andati in corteo verso la chiesa del quartiere. «Viva Manuel», hanno gridato in tanti all'arrivo in chiesa tra gli applausi.



Poi le parole del sacerdote: «Voglio trasmettervi quello che ha trasmesso a me la mamma di Manuel, quello che faceva ogni sera con lui: due preghiere che sono la certezza che ora Manuel è in paradiso, che questa morte può dare nuova vita nell'amore per dio e nell'amore per noi, l'unica cosa che vince la morte e che vince l'odio».

Le novità sulle indagini

All'inizio delle prossima settimana, forse già domani, il ventenne accusato di omicidio stradale e lesioni comparirà davanti al giudice per le indagini preliminari nell'ambito dell'interrogatorio di garanzia. Per la prima volta il giovane, a meno che non deciderà di avvalersi della facoltà di non rispondere, dovrà fornire la sua versione su quanto avvenuto il 14 giugno scorso. Le esigenze cautelari che hanno portato al suo arresto sono legate in primo luogo al pericolo di inquinamento probatorio e il pericolo di fuga.



Il gip ha sostanzialmente accolto l'impianto accusatorio dei pm che nei primi giorni di indagine ha raccolto elementi a carico dell'indagato nel cui sangue sono state individuate tracce di cannabinoidi. Un elemento che ha portato gli inquirenti a disporre ulteriori accertamenti, verifiche di «secondo livello» per potere cristallizzare la quantità e a quando risale l'assunzione della sostanza stupefacente da parte di Di Pietro. Nelle prossime settimane, inoltre, arriveranno i primi risultati della consulenza disposta dai magistrati sia sui telefonini delle persone che erano a bordo del Suv quel pomeriggio, tutti legati al gruppo youtuber TheBorderline, sia quella affidata per tentare di accertare la dinamica e la velocità a cui viaggiava il Suv in un tratto di strada in cui il limite è di 30 km orari.

