Matteo Di Pietro domani davanti al gip, il nodo del risarcimento: «Rischia di pagare oltre 2 milioni di euro»

Matteo Di Pietro, il 20enne ai domiciliari per l'incidente di Casal Palocco, non può usare dispositivi elettronici con accesso a internet. Da quanto si apprende, allo youtuber è stato vietato l'utilizzo di smartphone e pc, principalmente per scongiurare il rischio che possa «influenzare gli amici» in questa delicata fase di indagini, in cui gli inquirenti stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dello schianto anche attraverso i racconti degli altri ragazzi. Il giovane comparirà probabilmente domani davanti al gip per l'udienza di convalida. Nei confronti dello youtuber le accuse sono di omicidio stradale e lesioni.

